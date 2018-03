Vũ Hoàng My sinh năm 1988, đăng quang Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010. Người đẹp cao 1,73 m, có số đo ba vòng 88-60-90 cm.



Năm 2010, Việt Nam không tìm được đại diện dự thi Hoa hậu Hoàn vũ. Tới Miss Universe 2011 ở Brazil, Hoàng My được cử đi nhưng không đạt thứ hạng nào. Hoàng My cũng thi Hoa hậu Thế giới 2011 và vào top Hoa hậu Biển nhưng không giành giải.