Nguyễn Thanh Vân Anh thể hiện ca khúc You raise me up. Người đẹp đang theo học ngành Khoa học môi trường ở Đại học Tôn Đức Thắng. Cô từng tham gia cuộc thi Diễn viên điện ảnh triển vọng của Hội điện ảnh TP HCM, cũng như đoạt Á khôi cuộc thi Nét đẹp sinh viên Tôn Đức Thắng.