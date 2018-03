Hơn hai tiếng đồng hồ diễn ra đêm nhạc, khác giả được thưởng thức khoảng 20 ca khúc, trong đó có những bản hit mới của Hồ Ngọc Hà như Gửi người yêu cũ, Xóa ký ức, Keep me in love… và những bài gắn liền với tên tuổi cô thời mới vào nghề như Yêu thương mong manh, Giấc mơ chỉ là giấc mơ...