Người đẹp cho biết cô làm việc từ sáng đến đêm, ít được nghỉ ngơi nên khá mệt mỏi. Huyền My kể thời tiết ở phim trường thay đổi liên tục, khi sáng khoảng 17 độ C, trưa đột ngột tăng lên 40 độ C, ban đêm lại xuống thấp.