Để chúc mừng sinh nhật Trương Ngọc Ánh hôm 12/11, Kim Lý thực hiện một video gửi tới cô. Nam diễn viên chúc "nửa kia" nhiều thành công, hạnh phúc cùng lời nhắn nhủ: "I love you with all my heart" (Tôi yêu em bằng cả trái tim)".