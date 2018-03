Dương Tử Quỳnh có mặt tại TP HCM từ sáng 8/4 trong sự kiện cộng đồng Safe steps (Các bước an toàn đường bộ Việt Nam) với tư cách đại sứ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu của Liên hợp quốc. Hôn phu của cô, Jean Todt (giữa), đồng hành cùng vợ. Ông là Chủ tịch Liên đoàn ôtô quốc tế kiêm đặc phái viên Liên hợp quốc về an toàn đường bộ.