Từ phải qua: các diễn viên trong phim gồm Oanh Kiều, Diễm My 9x, S.T, Ninh Dương Lan Ngọc.



Lan Ngọc vào vai chính - Như Ý, một tiểu thư Sài Gòn thập niên 1960, truyền nhân nhà may Thanh Nữ, ghét áo dài và muốn may đồ tân thời. Cô bất ngờ bị đưa về cuộc sống của năm 2017, nhận ra chính mình khiến nhà may xuống dốc và quyết sửa sai lầm.