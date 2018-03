Tháng 10/2016, Ngọc Trinh (phải) diễn xuất trong MV do Khánh My đầu tư. Ngoại hình giống nhau giữa cô và đàn chị Ngọc Trinh khiến Khánh My (trái) bị chỉ trích là dùng "chiêu trò" trêu tức đồng nghiệp. Tuy nhiên, Khánh My cho rằng cô mời Lê Ngọc Trinh vì thích diễn xuất của người đẹp đến từ Cần Thơ.