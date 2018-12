Vợ chồng Diễm My đang sống trong căn biệt thự với khuôn viên rộng 3.000 mét vuông tại Thảo Điền, quận 2, TP HCM. Đầu năm 2019, cả hai sẽ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Ngoài sự nghiệp ổn định trong nhiều năm qua, Diễm My cho biết chị hạnh phúc khi có một mái ấm đủ đầy. Trong ngày sinh nhật, hai con gái chị không có mặt do đang bận học tập tại Mỹ. Con gái lớn của nữ diễn viên - Thùy My đang học về ngành truyền thông. Còn Quế My là sinh viên năm nhất, học về lĩnh vực sản xuất phim ảnh.