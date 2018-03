Lệ Hằng cũng chia sẻ lý do cô khóc nức nở trong vòng phỏng vấn cùng ban giám khảo cuộc thi. Lúc đó, người đẹp Đà Nẵng nhớ lại việc gia đình mình từng vật lộn để sống sót trong cơn bão Xangsane hồi năm 2006. Lệ Hằng khi ấy mới 12 tuổi. Trong đêm bão cấp 13, cô gồng mình nắm dây giữ cửa cùng mẹ. Gió thổi bay mái tôn nhà Lệ Hằng. Bố cô bất chấp nguy hiểm, lao ra bờ biển giữ chiếc thuyền đánh cá. Gia đình cô may mắn đều bình an. Nhưng khi tường thuật lại câu chuyện này, Lệ Hằng vẫn cảm thấy sợ hãi.