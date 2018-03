Á hậu Hoàng My đang ở Israel để tìm hiểu về con người, đất nước này nhằm chuẩn bị cho bộ phim tài liệu đầu tay do cô ấp ủ. Những ngày lưu lại nơi đây, Hoàng My được bạn bè người Israel và các nước giúp đỡ nhiệt tình về những thông tin cần thiết. Trong ảnh: Hoàng My đến thăm ngôi nhà trọ nơi nhà văn người Israel tên Shmuel Yosef Agnon từng ở. Ông đoạt giải Nobel Văn học vào năm 1970.