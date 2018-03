Ở giai đoạn cuối của cuộc thi, Nguyễn Thanh Vân Anh mới nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông nhờ gương mặt hao hao Hoa hậu Kỳ Duyên. Với chiều cao 1,69 m cùng số đo ba vòng 79-60-89 cm, Vân Anh không quá nổi trội về vóc dáng nhưng gây chú ý nhờ sự thông minh, duyên dáng. Cô thông thạo tiếng Anh, từng làm MC cho một số chương trình truyền hình, theo học chuyên ngành Kỹ sư môi trường nhưng có niềm đam mê ca hát. Vân Anh cũng được chọn vào top 15 trong phần thi tài năng với ca khúc tiếng Anh You raise me up.