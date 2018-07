Song Hye Kyo sinh năm 1981, nổi tiếng qua các phim All In (2003), Full House (2004), That Winter, the Wind Blows (2013)... trước khi tham gia Hậu duệ mặt trời. Series tái khẳng định vị thế hàng đầu của nữ diễn viên trong làng phim Hàn Quốc.