Maria Felix thu hút người đối diện nhờ hàng mi dày, đôi lông mày sắc nét, nốt ruồi trên gò má và mái tóc xoăn bồng bềnh. Trước khi đến với nghiệp diễn, Maria làm lễ tân trong một cơ sở thẩm mỹ. Sau này, nhà làm phim Fernando Palacios thuyết phục bà tham gia các dự án điện ảnh. Fernando giới thiệu Maria đến các đạo diễn và đưa bà đến câu lạc bộ White and Black Ballroom - nơi tụ họp của một số ngôi sao điện ảnh Mexico (Esther Fernandez, Lupe Velez, Andrea Palma).

Maria có cơ hội làm việc ở Hollywood nhưng nữ nghệ sĩ quyết định gây dựng sự nghiệp tại quê hương. Năm 1943, cô có vai diễn đầu trong "El monne de las Animas" (The Rock of Souls).