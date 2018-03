"Cô gái có hình xăm rồng" Lisbeth trong bộ phim The Girl with the Dragon Tattoo (2011) là vai diễn nâng sự nghiệp của Rooney Mara lên một tầm cao mới. Để vào vai nữ hacker có vẻ ngoài xù xì, Rooney Mara đã phải thay đổi hình ảnh ngọt ngào trước đó. Vai diễn đem về cho cô đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp dành cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc".