Phim do Ahn Pan Seok đạo diễn. Ông từng chia sẻ tên phim bắt nguồn từ một bài phỏng vấn của Song Hye Kyo, khi cô chia sẻ mối quan hệ với Song Joong Ki và Yoo Ah In: "Đối với Song Joong Ki và Yoo Ah In, tôi là một người chị tốt mua đồ ăn cho họ". Lúc đó, Hye Kyo chưa công khai mối quan hệ yêu đương với Song Joong Ki.