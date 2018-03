Loạt phim “Punch” (2014) đánh dấu cuộc tái xuất của nữ diễn viên. Diễn xuất của cô nhận nhiều lời khen. Năm 2016, Kim Ah Joong tham gia loạt phim “Wanted” với vai một nữ diễn viên có con trai bị bắt cóc. Tác phẩm không thành công với tỷ lệ người xem giảm dần qua từng tập, theo đánh giá của AGB Nielsen Korea.

Năm 2017, người đẹp gây chú ý khi tham gia The King - phim hình sự ăn khách với doanh thu 38,7 triệu USD. Trong năm nay, cô sẽ góp mặt trong phim truyền hình Live Up to Your Name, Dr. Heo. Ở tuổi 35, người đẹp vẫn giữ được vẻ gợi cảm và chưa hẹn hò với ai.