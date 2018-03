Margot Robbie nói rằng cô mạo hiểm khi thực hiện cảnh nóng trong The Wolf of Wall Street nhưng cảm thấy câu chuyện cần phải có những thước phim như vậy. "Có nhiều kịch bản khi xem, tôi thấy không có lý do gì phải cởi quần áo. Nhưng khi cảnh đó hợp lý, tôi không thấy có gì đáng xấu hổ", Margot Robbie nói trên tờ LOOK của Anh năm 2014.