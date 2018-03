Diễm My sinh năm 1962 ở Nha Trang, đóng phim từ năm 1979 trong tác phẩm Trang giấy mới. Trong thập niên 1980, nhờ nhan sắc mặn mà, chị trở thành "nữ hoàng ảnh lịch", được khán giả mọi miền đất nước yêu mến. Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức và rút lui khỏi làng giải trí trong 10 năm. Sau khi trở lại, chị thường đóng các nhân vật người mẹ quyền quý trên màn ảnh. Trong Cô Ba Sài Gòn, Diễm My thủ vai một quý bà thành đạt nhờ nghề may áo dài.