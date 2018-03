Tác phẩm quy tụ các diễn viên Ngô Thanh Vân, Lan Ngọc, Diễm My 9x, Diễm My, Hải Triều, Oanh Kiều, NSND Hồng Vân, Trác Thúy Miêu, Kim Thư. Phim lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960, xoay quanh gia đình một nữ thợ may nhiều đời gắn bó với chiếc áo dài. "Cô Ba Sài Gòn" sẽ công chiếu ở Việt Nam ngày 10/11.