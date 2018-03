Đầu năm 2017, nữ diễn viên xuất hiện ấn tượng với vai Do Bong Soon trong phim hài tình cảm - "Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon". Nhân vật mà Park Bo Young thủ vai là người có sức mạnh phi thường, nghĩa khí và có mối tình dễ thương với chàng giám đốc của một công ty game. Đây cũng là bộ phim có tỷ lệ người xem cao nhất của đài truyền hình cáp jTBC, có tập rating lên đến gần 10%.

Sau gần 12 năm thành công với nhiều dự án khác nhau, Park Bo Young chưa bao giờ cho rằng mình giỏi mà tự nhận gặp kịch bản hay, được diễn xuất bên cạnh dàn diễn viên giỏi. Nhờ sự khiêm tốn, đời tư sạch và lối sống tích cực, người đẹp 26 tuổi nhận được sự yêu mến của nhiều thế hệ khán giả châu Á.