Trong "The Man with the Iron Fists" (2012), Cung Lê thủ vai Sư Tử Đồng - một sát thủ có võ nghệ cao cường. Võ sĩ gốc Việt chủ yếu sử dụng hổ quyền và những cú đá kẹp cổ. Trong cao trào, Sư Tử Đồng và bà chủ khách điếm (Lucy Liu) đánh nhau đến chết. Cảnh quay này do chính Lucy Liu yêu cầu đạo diễn thực hiện để thể hiện sự mạnh mẽ của nhân vật trước các võ sĩ nam.