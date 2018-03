Diễn viên Oanh Kiều chọn trang phục đơn giản. Phim "Cô Ba Sài Gòn" xoay quanh tình yêu dành cho chiếc áo dài của một gia đình thợ may thập niên 1960 ở Sài Gòn. Tác phẩm có tên tiếng Anh là "The Tailor", tranh giải ở hạng mục "A Window on Asia Cinema" (Cửa sổ điện ảnh châu Á) dành cho những tác phẩm đại diện xu thế điện ảnh ở khu vực. Phim sẽ chiếu ngày 14/10 ở Busan, trước khi ra mắt ở Việt Nam ngày 10/11.