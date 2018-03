Phim hài Keeping Up with the Joneses (2016) xoay quanh việc hai vợ chồng người Mỹ (Zach Galifianakis và Isla Fisher đóng) phát hiện hàng xóm của mình (Jon Hamm và Gal Gadot đóng) là các đặc vụ ngầm. Mỹ nhân Israel trổ tài đánh đấm, đồng thời có cảnh nóng bỏng khi diện bộ đồ lót màu đen. Ngoài ra, cô còn có nụ hôn đồng tính với nữ diễn viên Isla Fisher.