Năm 10 tuổi, Elle tiếp tục được đóng một bộ phim gây chú ý là The Curious Case of Benjamin Button, bên cạnh hai ngôi sao lớn là Cate Blanchett và Brad Pitt. Elle đóng vai Daisy hồi nhỏ (nhân vật sau này do Cate thủ vai).