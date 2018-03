Lý Liên Kiệt là tổng chỉ đạo sản xuất phim. Trên Sina, anh cảm ơn Jack Ma và bày tỏ mong muốn dùng hình thức mới mẻ để giới thiệu tư tưởng văn hóa, triết học truyền thống của Trung Quốc. Lý Liên Kiệt sinh năm 1963, tập wushu từ tám tuổi, nổi tiếng với nhiều phim Hoa ngữ như Hoàng Phi Hồng, Anh hùng, Hoắc Nguyên Giáp. Tài tử cũng ghi dấu ấn ở Hollywood khi tham gia ba phần The Expendables hay The Mummy 3. Hai năm qua, Lý Liên Kiệt ít nhận lời đóng phim và nhiều lần xuất hiện với hình ảnh gầy ốm do bệnh tuyến giáp. Trong Công thủ đạo, Lý Liên Kiệt cho biết vai của anh là tăng nhân quét sân.