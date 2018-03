An Nguy thủ vai chính trong phim tình cảm Chờ em đến ngày mai (2016), có nhiều cảnh mặn mà với nam chính Trấn Thành. Tuy nhiên, màn trình diễn tổng thể của người đẹp có phần non nớt do cô vốn là blogger, chưa có nhiều kinh nghiệm đóng phim.