Dự án đoạt giải nhất (trị giá 3.000 USD) ở chương trình pitching phim nghệ thuật là The Paths of My Father của nhà làm phim trẻ Brazil Mauricio Osaki. Phim lấy bối cảnh một gia đình ở miền Bắc Việt Nam, xoay quanh Vy - cô gái mồ côi mẹ, không biết gì về cha mình, từ nhỏ sống với bà nội. Một ngày nọ, bà cô bé đổ bệnh, phải nhập viện. Người cha xa cách buộc phải nhận Vy. Trong chuyến hành trình, hai cha con hiểu nhau hơn và dần chữa lành vết thương trong gia đình. Nhóm làm phim Brazil khẳng định có tình yêu lớn với Việt Nam và sẽ trở lại đây quay phim ngay khi có đủ kinh phí.