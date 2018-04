Nebula xuất hiện từ Guardians of the Galaxy (2014), là con gái nuôi của Thanos nhưng thù hằn ông. Lớp hóa trang dày khiến khán giả khó nhận ra người đẹp Scotland - Karen Gillan - trong vai này. Trên Business Insider, cô chia sẻ phải cạo đầu, ngồi yên hơn bốn giờ để hóa trang cho vai diễn. Nữ diễn viên được đắp các mảnh giả lên mặt, đồng thời phải đeo kính sát tròng để có ánh mắt sắc lạnh. Karen phải vừa mang lớp hóa trang, vừa diễn cảnh hành động. Khi quay xong, quá trình tháo các thiết bị mất hơn 30 phút.



Karen Gillan sinh năm 1987, nổi tiếng với vai trợ thủ Amy Pond trong loạt Doctor Who. Năm ngoái, diễn viên thủ vai nhân vật quyến rũ trong Jumanji: Welcome to the Jungle - phim gây sốt phòng vé.