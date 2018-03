Một năm sau Live and Let Die, Roger Moore trở lại với vai điệp viên trong The Man with the Golden Gun (1974). Bond girl lần này là Mary Goodnight (Britt Ekland) - một điệp viên non kinh nghiệm hỗ trợ 007 trong nhiệm vụ. Cô nàng nhiều lần bày tỏ tình cảm với anh nhưng đều bị chối từ, thậm chí còn mắc kẹt trong tủ áo khi Bond ở với cô gái khác. Tuy nhiên, ở cuối phim, Goodnight và chàng điệp viên có cảnh lãng mạn trên một chiếc tàu.