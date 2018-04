Đạo diễn gạo cội Hứa An Hoa lần thứ sáu thắng giải Đạo diễn xuất sắc với phim Bao giờ trăng sáng (Our Time Will Come). Tác phẩm đại thắng tại sự kiện với các giải khác: Phim hay nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Diệp Đức Nhàn), Nhạc phim hay nhất, Chỉ đạo mỹ thuật xuất sắc.