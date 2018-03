Trên The Wrap, Mary Elizabeth Winstead kể lại cuộc thử vai bất thành nhiều năm trước. Một đạo diễn thẳng thừng nhận xét nữ diễn viên thừa cân bằng lời ám chỉ: "Có lẽ cô ấy ăn nhiều đồ chiên quá". Theo Celebirty Inside, cô cao 1,73 m, nặng 59 kg. Sinh năm 1984, Mary Elizabeth Winstead gây chú ý qua các phim 10 Cloverfield Lane và Scott Pilgrim vs. the World.