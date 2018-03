Minh tinh Sophie Marceau vào vai Elektra King - người thừa kế của một tập đoàn lớn và là mục tiêu săn đuổi trong The World is Not Enough (1999). James Bond được giao nhiệm vụ phải bảo vệ cô bằng mọi giá. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp của Elektra là những bí mật nguy hiểm khiến chàng điệp viên phải điêu đứng.