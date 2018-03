Năm 2008, anh được đạo diễn Trần Anh Hùng mời tham gia dự án phim I Come with The Rain. Trong phim, Lee Byung Hun vào vai trùm xã hội đen yêu say đắm cô bạn gái nghiện ma túy Lili (do nữ diễn viên Trần Nữ Yên Khê - vợ đạo diễn - đóng). Nam diễn viên và Trần Nữ Yên Khê có nhiều cảnh thân mật trong phim này.