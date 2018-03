He's Just Not That Into You (2009) là phim đa tuyến, kể về đời sống tình cảm của nhiều nhân vật khác nhau. Cuộc hôn nhân của Ben (Bradley Cooper) và Janine (Jennifer Connelly) trở nên ngột ngạt vì những đòi hỏi thái quá của cô vợ. Sau đó, Ben vướng vào mối quan hệ với nữ giáo viên yoga quyến rũ (Scarlett Johansson) trước khi nhận ra mọi chuyện đang dần đi quá xa.