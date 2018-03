Series Hàn Quốc Cô nàng mạnh mẽ (Strong Woman Do Bong Soon) thu hút khi phát sóng năm 2017. Nhân vật chính trong phim là Do Bong Soon (Park Bo Young) - một cô gái có siêu sức mạnh, mơ tạo ra một trò chơi điện tử có cô làm nhân vật chính. Cô vướng vào mối tình tay ba với Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik) - CEO một công ty game - và In Guk Doo (Ji Soo) - một chàng cảnh sát mẫn cán.