Đứng thứ ba là Beauty and the Beast - tác phẩm hiện dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé toàn cầu năm 2017 với 1,26 tỷ USD. Theo Brad Brevet - biên tập của IMDb, việc Wonder Woman và Beauty and the Beast lọt vào top 3 thể hiện sự quan tâm của khán giả với các tác phẩm xoay quanh nhân vật nữ mạnh mẽ, phản ánh nữ quyền trên màn ảnh.