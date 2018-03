Năm 2010, trong Huyền thoại Trần Chân (Legend of the Fist: The Return of Chen Zhen), Chân Tử Đan đóng nhân vật chính cùng tên. Trần Chân là vai diễn nổi tiếng của Lý Tiểu Long trong Tinh Võ Môn (1972). Trong phim, Chân Tử Đan sử dụng võ MMA kết hợp võ Vịnh Xuân. Trên tờ Strait Times, anh cho biết việc này mang dụng ý tri ân Lý Tiểu Long, người học Vịnh Xuân và sáng tạo ra môn Tiệt Quyền Đạo (có triết lý giống MMA). Tác phẩm mở rộng câu chuyện về Trần Chân, thậm chí có cảnh người hùng tham chiến trong Thế chiến Thứ nhất ở châu Âu.