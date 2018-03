Võ sĩ gốc Việt Cung Lê sinh năm 1972, sang Mỹ định cư từ năm ba tuổi. Anh theo học nhiều môn như taekwondo, đấm bốc và đấu vật. Cung Lê bất bại trong môn kickboxing (17-0) và có thành tích 12 thắng - 3 thua trong MMA. Năm 2014, anh từng bị phạt vì phản ứng dương tính với chất cấm, nhưng sau đó cơ quan kiểm tra hủy án phạt vì "chưa đủ bằng chứng".



Trên màn ảnh, Cung Lê được Chân Tử Đan thừa nhận là đối thủ mạnh nhất mà anh từng gặp sau khi cả hai đối đầu trong Thập nguyệt vi thành (2009). Ngoài ra, anh tham gia các phim The Man with the Iron Fists (2012), Nhất đại tông sư (2013), Savage Dog (2017)...