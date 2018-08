Việc xuất hiện trên show truyền hình Keep Up With The Kardashians từ năm 10 tuổi cũng giúp Kylie dễ dàng tiếp cận hơn với khán giả. Trong khi Forbes tôn vinh Kylie là "tỷ phú tự thân", nhiều người phản đối điều này. Đa phần cho rằng cô có nền tảng gia đình giàu có và nổi tiếng sẵn.