Mới đây, Dylan Sprouse - diễn viên phim The Suite Life Of Zack & Cody - xuất hiện với Barbara Palvin trong một buổi ra mắt phim ở New York (Mỹ). Vài tháng gần đây, hai người thường xuyên lộ ảnh tình tứ trên mạng xã hội. E!Online cho rằng hai người đang hẹn hò.