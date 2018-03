Phải tới phim chiếu rạp "The Social Network", anh mới gây được sự chú ý. Armie Hammer dần khẳng định được vị thế trong các tác phẩm sau này như "The Lone Ranger", "The Man from U.N.C.L.E" và "Call Me by Your Name". Với nỗ lực không ngừng, nam diễn viên đã thuyết phục được cha mẹ ủng hộ mình theo đuổi nghiệp diễn xuất.