Paul Hameline được nhà sáng lập của công ty người mẫu Tomorrow Is Another Day phát hiện khi đang rút tiền tại một cây ATM trên đường Saint Antoine năm 2014. Từ đó, tên tuổi của anh xuất hiện tại hàng loạt show diễn của các nhà mốt lớn như Vetements, Kenzo, Hood By Air, Prada, Maison Margiela, Balenciaga, JW Anderson... Trong các bộ ảnh thời trang, Paul Hameline luôn xuất hiện với những trang phục mang hơi thở của cả nam và nữ giới.