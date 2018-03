Thanh Mai sinh năm 1973 tại Nghệ An. Yêu nghệ thuật từ nhỏ, năm 12 tuổi, cô bắt đầu học ballet tại Nhạc viện TP.HCM. Năm 1992, Thanh Mai giành giải Á hậu cuộc thi "Ngôi sao điện ảnh ngày mai" do Hội Điện ảnh tổ chức và khởi nghiệp bằng nghề diễn xuất. Nhờ gương mặt sáng, đôi mắt tròn to, nữ nghệ sĩ nhận được lời mời tham gia dự án phim ảnh của nhiều đạo diễn. Một số bộ phim đầu tay của Thanh Mai là: "Ngã ba lòng", "Vòng hoa Chompay", "Cô thủ môn tội nghiệp"...