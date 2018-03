Thảm đỏ Oscar 2018 ngày 4/3 là dịp các ngôi sao thể hiện vẻ lộng lẫy, sang trọng. Ngôi sao của phim Wonder Woman - Gal Gadot - chọn mẫu vòng cổ mới nhất của Tiffany & Co. dự sự kiện. Chiếc vòng cổ nặng 27 carat, được đính 1.000 viên kim cương cùng tông với chiếc váy sequin của người đẹp. Trên People, Reed Krakoff, giám đốc nghệ thuật của Tiffany & Co. chia sẻ các nghệ nhân mất gần một năm mua và cắt các viên kim cương cho hoàn hảo.