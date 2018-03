New York Times đánh giá hành động thủ tướng Canada mang tất cầu vồng sọc ngang in dòng chữ "Eid Mubarak" trong ngày lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo là đỉnh cao của tài ngoại giao. "Eid Mubarak" là lời chào của người Hồi giáo dành cho nhau trong lễ hội kéo dài ba ngày đánh dấu việc chấm dứt tháng ăn chay Ramadan. "Chỉ bằng một đôi tất, Justin Trudeau đã vinh danh cả một cộng đồng", New York Times viết.