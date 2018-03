Go Joon Hee là một trong những fashionista đình đám xứ Hàn. Với chiều cao 1,73m, cô khởi nghiệp là người mẫu, sau đó lấn sân điện ảnh. Cô ghi dấu ấn với loạt phim Lắng nghe con tim, Dã vương, She Was Pretty (ảnh trái)...