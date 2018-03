Lee Yeon Hee trong phim 'Chuyến đi tình yêu'

Mới đây, người đẹp góp mặt trong dự án "Chuyến đi tình yêu" của đài JTBC. Cô vào vai hướng dẫn viên du lịch Yoon So So, có nhiệm vụ đưa đoàn khách Hàn Quốc tham quan Paris và nảy sinh tình yêu với du khách San Ma Roo - do ca sĩ thần tượng Jung Yong Hwa đóng.

Phim vừa kết thúc ngày 18/11, diễn xuất của Lee Yeon Hee được nhiều khán giả khen tiến bộ.