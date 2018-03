Nicole Mary Kidman sinh ngày 20/6/1967 tại Hawaii, Mỹ. Cô mang cả hai quốc tịch, Mỹ và Australia. Năm 2002, cô nhận giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với bộ phim The Hours.

Những bộ phim đáng chú ý khác của Kidman gồm có To Die For (1995), Eyes Wide Shut (1999), The Others (2001), Cold Mountain, (2003), The Interpreter (2005) và Australia (2008).