Met Gala diễn ra tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan, New York (Mỹ) với chủ đề "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" (Thực thể hoàn mỹ: Thời trang và Trí tưởng tượng Công giáo). Là host khách mời của sự kiện, Rihanna chọn bộ trang phục mô phỏng phong cách giáo hoàng của Maison Margiela do John Galliano thiết kế.